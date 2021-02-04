الصحة تكشف عن موعد وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا

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أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعاية الحرجة، أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية في جميع مستشفيات العزل الـ22، مشيرًا إلى أنه خلال الـ48 ساعة القادمة ستصل دفعات جديدة من لقاحات كورونا للاستمرار في عمليات التطعيم.



وأضاف "وديع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر تسعى للتعاقد على 6 لقاحات من أجل تنويع مصادر الحصول على اللقاحات لتلبية حاجة الدولة من التطعيمات.



وأشار إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل حاليًا تصل إلى 30% وهذا دليل على تراجع الإصابات اليومية للفيروس خلال الفترة الماضية، متابعًا "إجمالي أسرة العزل 2553، منشغل بهم 623 سريرة بنسبة الإشغال تصل إلى 25%، وأسرة العناية المركزة تصل إلى 1046 بنسبة إشغال 40% و32% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي".



وأكد أن المنحنى البياني بدأ في النزول تمامًا بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن تغيير البروتوكولات العلاجية كل فترة لمواكبة آخر تطورات الأبحاث العلمية، مستطردًا "ده مش معناه أن البروتوكول القديم كان غلط ولكن تم التوصل إلى أدوية جديدة وأفكار جديدة بناء على الكثير من الأبحاث العلمية".