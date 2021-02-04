الصحة تكشف عن موعد وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعاية الحرجة، أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية في جميع مستشفيات العزل الـ22، مشيرًا إلى أنه خلال الـ48 ساعة القادمة ستصل دفعات جديدة من لقاحات كورونا للاستمرار في عمليات التطعيم.

وأضاف "وديع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر تسعى للتعاقد على 6 لقاحات من أجل تنويع مصادر الحصول على اللقاحات لتلبية حاجة الدولة من التطعيمات.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل حاليًا تصل إلى 30% وهذا دليل على تراجع الإصابات اليومية للفيروس خلال الفترة الماضية، متابعًا "إجمالي أسرة العزل 2553، منشغل بهم 623 سريرة بنسبة الإشغال تصل إلى 25%، وأسرة العناية المركزة تصل إلى 1046 بنسبة إشغال 40% و32% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي".

وأكد أن المنحنى البياني بدأ في النزول تمامًا بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن تغيير البروتوكولات العلاجية كل فترة لمواكبة آخر تطورات الأبحاث العلمية، مستطردًا "ده مش معناه أن البروتوكول القديم كان غلط ولكن تم التوصل إلى أدوية جديدة وأفكار جديدة بناء على الكثير من الأبحاث العلمية".

أخبار تهمك

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

هل نجم بايرن ميونخ مناسب لريال مدريد ؟

منذ ساعتين

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

جيلبرتو: أرفض مقارنتي بـ معلول لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 15 ساعة

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

07:25 ص

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

06:22 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع