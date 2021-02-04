خالد الحسيني: العاصمة الإدارية الجديدة تُبنى بأيادي مصرية خالصة (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:01 ص
العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
أمنية فوزي
قال المهندس خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الجديدة هي عاصمة المصريين فيما بعد، مؤكدًا أن كل شيء فيها يُتم بإتقان، والتصميم رائع وكل شيء رائع.

وأشار "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية اليوم تأتي في إطار زيارات رئيس الوزراء الدورية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تُبنى بأيادي مصرية خالصة، متابعًا: "العاصمة الإدارية تستقبل أكثر من 200 ألف مهنس وعامل وفني".

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