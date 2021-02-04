خبير تكنولوجيا المعلومات عن أزمة تحديثات الواتساب: الخصوصية "ماتت" من التسعينات (فيديو)

أعرب محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن استغرابه من حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بسبب التحديثات الأخيرة التي يقوم بها تطبيق الواتساب.





وقال "الجندي" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "من يتحدثون عن أن التحديثات الأخيرة فيها انتهاك للخصوصية لا يعلمون بأن الخصوصية ماتت من التسعينات".





وأضاف: "مفيش خصوصية على الانترنت، والانترنت خرج من أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية وليس به خصوصية إطلاقًا وغيرها من التطبيقات التي خرجت من رحم وزارة الدفاع".



