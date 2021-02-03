عاجل.. عودة التيار الكهربائي لمدينتى الغردقة وسفاجا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
محمد عصام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة التغذية الكهربائية بمدينة الغردقة وتغذية الاحمال الكهربائية عن المناطق المتاثرة .

وقالت الوزارة إن نتيجة سوء الاحوال الجويه حدث فصل للدائرتين 1و2 سفاجا / الغردقه جهد 220 ك.ف الساعه 21.59  مما ادى الى انسحاب الجهد عن محطة الغردقه وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة  والساعه 22.08 تم اعادة الجهد للمحطه وتغذية الاحمال الكهربائية عن المناطق المتاثرة .

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وزراة الكهرباء سوء الاحوال الجوية الطاقة المتجددة التيار الكهربائى

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