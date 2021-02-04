نشرة حوادث "الفجر".. حكم جديد ضد مجدي عبدالغني لاتهامه في قضية ميراث

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





أصدرت محكمة جنح الدقى، قرارا بقبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.





باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة لاتجارها في الأقراص المخدرة، بالجيزة

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أنها تروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، وتكوين ثروة هائلة، وتقوم بتخزين المخدرات، بمسكنها، استعدادا لتوزيعها على زبائنها في المنطقة وخارجها.





أحالت نيابة المرج الجزئية اليوم الأربعاء، حارس أمن وعامل بتهمة قتل مسن بسبب خلافات على أعمال البناء إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.



