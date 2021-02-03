لودريان: شكوك فرنسا حول «نورد ستريم 2» تتعلق بأمن الطاقة في أوروبا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، ان الشكوك الفرنسية حول مشروع خط أنبوب غاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا تتعلق بـ«أمن الطاقة في أوروبا».

وذكّر بتصريحات أدلى بها الاثنين وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الذي اقترح على برلين تجميد المشروع ردا على المعاملة التي يلقاها المعارض الروسي أليكسي نافالني في بلاده.

وقال لودريان عبر إذاعة «فرانس انتر»: «علينا الا نخلط الأمور. أجرينا محادثات مع الالمان حول مشروع نورد ستريم تتعلق اساسا برهانات السيادة الأوروبية في مجال الطاقة». واضاف: «نسأل الالمان عن أمن الطاقة في أوروبا»، مشيرا الى «نقاش هادئ وصريح» مع برلين في هذا الخصوص.

وتعارض الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب «نورد ستريم 1» الموجود قيد الخدمة ، معتبرةً أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

وقال لودريان ان اي قرار بالتخلي عن المشروع هو من «مسؤولية الألمان»، رافضاً «التدخل في خيارات الالمان المتعلقة بالطاقة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



