أحد الناجين من كارثة عبارة السلام 98: شاركت في أعمال الإنقاذ.. وفضلت في المياه يومين

روى أحمد عليوة، أحد الناجين من عبارة السلام 98، تفاصيل غرق العبارة في الذكرى الـ15 لحادث غريق أكبر كارثة بحرية.





وقال "عليوة" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنا راجعين من مكة إلى مصر، العبارة مشت حوالي ساعة وبعدها بدا ظهور بعض الدخان".





وأضاف: "ذهبت إلى القبطان وقالي أن الدخان بسبب أشياء لها علاقة بالميكانيكا والتكيف، وبعدها روحت للقبطان بنفسي وقالي ممكن تنزل تتطفي معاهم وقعدت أطفي من الساعة 10 إلى 12 ماسك خرطوم حريق كبير بدأت تميل يمين".



