أحد الناجين من كارثة عبارة السلام 98: شاركت في أعمال الإنقاذ.. وفضلت في المياه يومين

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:09 ص
كارثة العبارة
كارثة العبارة
شيماء حسن
روى أحمد عليوة، أحد الناجين من عبارة السلام 98، تفاصيل غرق العبارة في الذكرى الـ15 لحادث غريق أكبر كارثة بحرية.

وقال "عليوة" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنا راجعين من مكة إلى مصر، العبارة مشت حوالي ساعة وبعدها بدا ظهور بعض الدخان".

وأضاف: "ذهبت إلى القبطان وقالي أن الدخان بسبب أشياء لها علاقة بالميكانيكا والتكيف، وبعدها روحت للقبطان بنفسي وقالي ممكن تنزل تتطفي معاهم وقعدت أطفي من الساعة 10 إلى 12 ماسك خرطوم حريق كبير بدأت تميل يمين".

وتابع: "شاركت في أعمال الإنقاذ بعد اشتعال النيران والقبطان قالي ممكن تروح تخرج الناس من الجانب اليمين إلى الشمال، وبدأت في توزيع جواكيت النجاة، وفضلت في الماء لمدة يومين، وبقول للناس اللي تسبب في مقتل الكثير لو حاولتوا ترجعه اي شيء للناس اللي ماتت واللي مازالت قلبها محروق حتى الآن".

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