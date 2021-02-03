مصرع "رضيعة" صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها ببني سويف

Advertisements



لقيت "رضيعة" مصرعها، مساء اليوم الاربعاء، صدمتها سيارة ربع نقل، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية العواونة، التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقلها جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول الرضيعة "جوارية هـ.ن" تبلغ من العمر سنتان، إدعاه تصادم سيارة ربع نقل بقرية العوواونة، بدائرة المركز.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل قيادة "احمد ع.م" بالطفلة اثناء لهوها أمام منزل بقرية العواونة، وتم نقلها بمعرفة أهليتها إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا المركزي، جثة هامدة.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

