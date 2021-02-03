مروة ناجي في بروفات حفل فاروق الشرنوبي مع احمد سعد ومحمد الشرنوبي (صور)





ومن المقرر أن تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ومشاركة النجوم علي الحجار، مروة ناجي، أحمد سعد ، محمد الشرنوبي.





يقام الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعم.





يتضمن البرنامج مختارات من الإبداعات التي قدمها الشرنوبي على مدار مشواره الفني الممتد منها: انا طير في السماء ، مكتوبلي اغنيلك ، على عيني ، ضليت طريق القمر ، عاشق عيونك ، لازم تنجرح ، نفسي ، خد مني ، ازاي تكون انت ، بنت وولد ، انا كنت عيدك ، يا اسكندراني ، رمي رمشه ، لم الشمل ، مرمر زماني ، اسف على الأحلام ، بحلم على قدي وآدم وحنان .

تستعد الفنانة مروة ناجي، لحفل تكريم الموسيقار فاروق الشرنوبي وتواجدت برفقة الفنان احمد سعد والفنان محمد الشرنوبي.حيث تكرم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي غدا الخميس.