"صور عارية وعلاقة شاذة".. جلسة منتصف الليل تنتهي بجريمة مروعة في الشرقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
في جلسة ليلية جمعت شابين داخل منزل أحدهما في قرية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية ووسط انتشار دخان السجائر المنبعث من أفواههم سولت لهما أنفسهما ممارسة علاقة محرمة، ووصل الأمر إلى حد قيام أحدهما بتصوير الآخر ونشر صوره بين أبناء قريتهم.

الرغبة من الانتقام ومحو العار دفعت الشاب الذي تم تصويره لاقتحام منزل الآخر واعتدى عليه بالضرب بأداة حادة حتى أزهق روحه، مستعينا بشخص آخر وأثناء محاولتهما الفرار أمسك الأهالي بأحدهما، وسلموه للشرطة ليسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم في الشرقية.

بداية الأحداث
تعود بداية الأحداث عندما قتل "ياسر. ا.ع.ع " 32 عاما استورجي مقيم الفدادنة التابعة لمركز فاقوس و"عبدالله ج. ف. م " المجني عليه "كمال ا. ك ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم، وبيتا النية على إزهاق روحه وتوجها إلى مسكنه لقتله، وما أن دلفا اليه حتى انهال الأول على راسه ضربا مستخدما أداة حادة.

وتبين وجود علاقة شاذة بين المتهم الأول والمجني عليه، وقيام الأخير بتصوير المتهم الأول بهاتفه المحمول عاريا ونشرها على أهالي قريته، ما أوغر في نفس المتهم وانتوى قتله لدرء العار الذي لحق به من جراء ذلك، واتفق مع المتهم الثاني على ما انتواه حيث أحضر الأول سلاحا أبيضا، وتوجها إلى مسكن المجني عليه وتبين تواجده برفقة شخص آخر، فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه على رأسه عدة ضربات بالسلاح، محدثا به إصابات بالغة برأسه، والتي أودت بحياته، بينما قام المتهم الثاني بضرب الشخص الآخر ودفعه بعيدا عن المجني عليه لمنعه من إغاثته، وعقب انتهائهما من مقصدهما الإجرامي خرجا من المسكن وهما بالفرار حيث تمكن 3 من الأهالي من ضبط أحدهما.

المتهم الأول يعترف بالجريمة
وأقر المتهم الأول باعتدائه والمتهم الثاني على المجني عليه حيث أقر أنه سبق له التردد على مسكن المجني عليه رفقة بعض أبناء القرية، حتى أبلغه أحد أصدقائه أن المجني عليه قام بنشر صورا عارية له كان محتفظا بها على هاتفه المحمول بین أهالي القرية، ما دفعه إلى اصطحاب المتهم الثاني والتوجه للمجني عليه بمسكنه للتحدث معه بشأن التخلص من تلك الصور، فتشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها والمتهم الثاني بضربه والاستيلاء على هاتفه المحمول، والفرار من مسكنه عقب ذلك حيث ضبط المارة مرافقه بينما تمكن من الفرار.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليه أصيب بكسر بقاع الجمجمة، وما صاحب ذلك من نزيف شديد وتجلطات دموية بسطح المخ أدى إلى الضغط على المراكز الحيوية والتنفسية أدت الى الوفاة.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة "متهمين" بالسجن 5 سنوات لكل منهم بتهمة قتل شخص بسبب قيامه بتصوير أحدهما في أوضاع مخلة بعد علاقة شاذة بينهما ونشر الصور بين أبناء قريتهم بمركز فاقوس.

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