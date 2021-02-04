بعد قرار المملكة.. "مصر للطيران": 90% من الرحلات مستمرة

قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعليقا على قرار تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، من بينهم مصر والإمارات.





وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن معظم رحلات مصر للطيران بنسبة 90% مستمرة بفضل الله، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تقوم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب.





ولفت إلى أنمصر للطيران تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداءً من دخولهم صالات الركاب، ومعظم التعاملات تتم بعيدة عن التدخلات البشرية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الطائرات مجهزة بفلاتر لتنقية الجو من الجراثيم، ويتم توزيع على الركاب الكمامات.





إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس الثلاثاء قرارًا بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء غدا الأربعاء، وذلك في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.





وعقب ذلك القرار اتخذت شركة مصر للطيران عدة قرارات هامة من بينها موقف العالقين والمتواجدين في المملكة السعودية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات شركة مصر للطيران:





تغير مواعيد بعض الرحلات الخاصة:

كشف كابتن طيار عمرو فهمي أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران،أنه من المفترض أن تنطلق عشر رحلات اليوم إلى مطارات السعودية، لكن سينطلق منها ستة رحلات وسيتم محاولة تأخير الاربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بها.





وأضاف: " ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة اليوم في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50 والدمام في تمام التاسعة والعاشرة صباحًا، فضلًا عن الرياض التي ستنطلق رحلتها في الساعة 8.20 صباحًا، بالاضافة لرحلة اخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم وفي السابعة والنصف صباحًا ستتحرك من مطار برج العرب ".





وتابع أن الرحلات التي سيتم إلغائها وغير مؤكدة حتى الان هي رحلة القاهرة جدة في تمام الساعة 23.35 والدمام في 11.45 مساء والرياض 11.50 مساء





المعتمرين المتواجدين في المملكة السعودية

قال كابتن طيار عمرو فهمي أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران، "نتذكر قرار تعليق الطيران السابق مع بداية الجائحة، في الفترة من 19 مارس حتى 1 يوليو 2020 عندما عاد التشغيل لم تعد مطارات السعودية تعمل حينها، ومع ذلك قمنا بتسيير رحلات تتوجه لمطارات المملكة دون ركاب ونعود بالمصريين، متوقعًا أن يتم نفس الإجراء الآن مع تكرار منع استقبال القادمين للأراضي السعودية".





واستكمل قائلا: "بنسبة كبيرة سيحدث ذلك مجددًا خاصة أن السعودية بها الان معتمرين مصرين وزائرين، خاصة في موسم الإجازات السابق، حيث سيجري التنسيق مع القطاع التجاري في شركة مصر للطيران، حيث سيتم تسيير رحلات بدون ركاب لنقل المصريين من السعودية للقاهرة".





العالقين بالمملكة السعودية

وكشف رئيس شركة مصر للطيران، أن القرار لن يشمل تفاوض كبير وهو أمر مسموح به لنقل العالقين قائلا: " أعتقد سيتم تسيير رحلات ليس بعدد كبير لكن لنقل العالقين هناك".





مراجعة حجوزات الطيران: