بعد قرار المملكة.. "مصر للطيران": 90% من الرحلات مستمرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعليقا على قرار تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، من بينهم مصر والإمارات.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن معظم رحلات مصر للطيران بنسبة 90% مستمرة بفضل الله، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تقوم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب.

ولفت إلى أنمصر للطيران تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداءً من دخولهم صالات الركاب، ومعظم التعاملات تتم بعيدة عن التدخلات البشرية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الطائرات مجهزة بفلاتر لتنقية الجو من الجراثيم، ويتم توزيع على الركاب الكمامات.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس الثلاثاء قرارًا بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء غدا الأربعاء، وذلك في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وعقب ذلك القرار اتخذت شركة مصر للطيران عدة قرارات هامة من بينها موقف العالقين والمتواجدين في المملكة السعودية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات شركة مصر للطيران:

تغير مواعيد بعض الرحلات الخاصة:
كشف كابتن طيار عمرو فهمي أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران،أنه من المفترض أن تنطلق عشر رحلات اليوم إلى مطارات السعودية، لكن سينطلق منها ستة رحلات وسيتم محاولة تأخير الاربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بها.

وأضاف: " ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة اليوم في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50 والدمام في تمام التاسعة والعاشرة صباحًا، فضلًا عن الرياض التي ستنطلق رحلتها في الساعة 8.20 صباحًا، بالاضافة لرحلة اخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم وفي السابعة والنصف صباحًا ستتحرك من مطار برج العرب ".

وتابع أن الرحلات التي سيتم إلغائها وغير مؤكدة حتى الان هي رحلة القاهرة جدة في تمام الساعة 23.35 والدمام في 11.45 مساء والرياض 11.50 مساء

المعتمرين المتواجدين في المملكة السعودية
قال كابتن طيار عمرو فهمي أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران، "نتذكر قرار تعليق الطيران السابق مع بداية الجائحة، في الفترة من 19 مارس حتى 1 يوليو 2020 عندما عاد التشغيل لم تعد مطارات السعودية تعمل حينها، ومع ذلك قمنا بتسيير رحلات تتوجه لمطارات المملكة دون ركاب ونعود بالمصريين، متوقعًا أن يتم نفس الإجراء الآن مع تكرار منع استقبال القادمين للأراضي السعودية".

واستكمل قائلا: "بنسبة كبيرة سيحدث ذلك مجددًا خاصة أن السعودية بها الان معتمرين مصرين وزائرين، خاصة في موسم الإجازات السابق، حيث سيجري التنسيق مع القطاع التجاري في شركة مصر للطيران، حيث سيتم تسيير رحلات بدون ركاب لنقل المصريين من السعودية للقاهرة".

العالقين بالمملكة السعودية
وكشف رئيس شركة مصر للطيران، أن القرار لن يشمل تفاوض كبير وهو أمر مسموح به لنقل العالقين قائلا: " أعتقد سيتم تسيير رحلات ليس بعدد كبير لكن لنقل العالقين هناك".

مراجعة حجوزات الطيران:
طالبت الشركة مصر للطيران ركابها ضرورة مراجعة حجوزاتهم، من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة علي رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر كورونا رشدى زكريا بوابة الفجر المملكه السعوديه الفجر

أخبار تهمك

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الـ"ويك إند"

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أحد الناجين من كارثة عبارة السلام 98: شاركت في أعمال الإنقاذ.. وفضلت في المياه يومين

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 13 ساعة

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

من 5 دول.. كيف تعاملت مصر مع أبنائها العالقين؟

آخرها الكويت.. رحلات إعادة العالقين بالخارج من كورونا

في يوم واحد.. 3 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين بالخارج (اعرف التفاصيل)

مصر للطيران تعلن تسيير 34 رحلة يوميا لنقل 3169 راكبا

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

هل سيتم إجلاء المواطنين العالقين بعد قرار السعودية الأخير؟ "مصر للطيران" تجيب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

03:35 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع