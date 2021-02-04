رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: العلاقة بين مصر ولبنان وثيقة على مر العقود

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن العلاقات بين مصر ولبنان علاقات وثيقة على مر العقود، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم استقلال لبنان وسيادته وبقائه كمركزا حضاريا وثقافيا منفتحا لأنه جزء من هذا العالم العربي.





وأضاف السنيورة، عبر مداخلة هاتفية بفضائية TeN، أن مصر كانت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التي كانت تعاني فيها، بالإضافة إلى وقفتها بجانب الدولة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.



