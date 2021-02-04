رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: العلاقة بين مصر ولبنان وثيقة على مر العقود
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:16 ص
أمنية فوزي
قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن العلاقات بين مصر ولبنان علاقات وثيقة على مر العقود، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم استقلال لبنان وسيادته وبقائه كمركزا حضاريا وثقافيا منفتحا لأنه جزء من هذا العالم العربي.
وأضاف السنيورة، عبر مداخلة هاتفية بفضائية TeN، أن مصر كانت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التي كانت تعاني فيها، بالإضافة إلى وقفتها بجانب الدولة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.
وأوضح أن مصر قدمت دعم صحي للدولة اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لبنان في حالة اختطاف من قبل حزب الله وإيران، بالإضافة إلى أن هناك إنكار لدى الساسة بشأن الأزمات الحقيقية.
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