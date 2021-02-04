الصحة: لقاحات كورونا المتاحة في مصر تتميز بدرجة أمان عالية (فيديو)
الخميس 04/فبراير/2021 - 01:31 ص
أمنية فوزي
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو لجنة مكافحة كورونا، إن الفيروس دائم التحور، ويتقل للإنسان بعدة طرق مختلفة.
وتابعت "عاصم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "لا نستطيع توقع مدى تحور الفيروس، ليس أمامنا غير اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهته".
وأضافت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أنهم جمعوا مؤشرات من 18 دولة لتحديد عوامل تأثير الفيروس على الإنسان في مختلف البيئات، مؤكدة أن لقاحات فيروس كورونا المتاحة في مصر تتميز بدرجة أمان عالية، والنتائج أثبتت فعاليتها.
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