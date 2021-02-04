الصحة: لقاحات كورونا المتاحة في مصر تتميز بدرجة أمان عالية (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو لجنة مكافحة كورونا، إن الفيروس دائم التحور، ويتقل للإنسان بعدة طرق مختلفة.





وتابعت "عاصم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "لا نستطيع توقع مدى تحور الفيروس، ليس أمامنا غير اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهته".



