"الفجر الرياضي" يرصد عقوبات لجنة مسابقات المجموعة العاشرة للقسم الثالث

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


يستعرض "الفجر الرياضي" عقوبات لجنة مسابقات دوري القسم الثالث (المجموعة العاشرة) بشان مباريات الجولة الثانية عشر للموسم الحالي.


وتضمنت العقوبات ما يلي:

إقامة لقاء مركز شباب تلا ومركز شباب عرابي، بملعب تلا السبت المقبل، لحين البت في تظلم مركز شباب تلا لدى لجنة التظلمات بالإتحاد المصري بشأن أحداث لقاء تلا وابو حماد.

كما تقرر إعتماد نتيجة لقاء عرابي وميت خاقان بفوز عرابي بهدف دون مقابل وفقاً لما انتهت عليه المباراة التي شهدت التعدى على الحارس أحمد فتح الله الذي تواجد على مقاعد بدلاء ميت خاقان من جانب أحد أفراد مشجعى فريق عرابي.

كما تقرر نقل مبارتان لفريق عرابي خارج ملعبه وتغريمة 1000 جنية، بسبب أحداث المباراة التي أقيمت بملعب مركز شباب عرابي.




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