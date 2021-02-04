الأمن يكشف عن حقيقة اعتداء الأمن على محامي في أسيوط

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الزعم بإعتداء الأمن على محامى بأسيوط.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.

بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين المحامى المشار إليه، وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج وذلك في غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري لذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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