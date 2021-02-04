النيابة الإدارية: إزالة عقار فيصل المحترق خلال ساعات (فيديو)

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم بناء عقار فيصل عام 2013 بدون ترخيص، وتم فتح التحقيق أول أمس لتحديد أسباب الحريق.





وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم إنشاء عقار فيصل المحترق بالتعدي على الحرم المحيط بالطريق الدائري.



