النيابة الإدارية: إزالة عقار فيصل المحترق خلال ساعات (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:41 ص
عقار فيصل
عقار فيصل
أمنية فوزي
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم بناء عقار فيصل عام 2013 بدون ترخيص، وتم فتح التحقيق أول أمس لتحديد أسباب الحريق.

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم إنشاء عقار فيصل المحترق بالتعدي على الحرم المحيط بالطريق الدائري.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن القانون حدد التزامات الموظفين في إصدار تراخيص المباني والعقارات والعقوبات المفروضة على المخالفين، مؤكدًا أنه خلال ساعات سيصدر قرارًا بإزالة عقار فيصل المحترق نظرًا لأنه مخالف.

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