غرفة صناعة عمان تطلق منصة إلكترونية لدعم الصناعات المحلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر

 أطلقت غرفة صناعة عمان منصة معلومات بهدف مساعدة قطاعات صناعة الألبسة ومنتجات البحر الميت والأجهزة الكهربائية المنزلية، للحصول على أهم المعلومات المرتبطة بالمتطلبات الفنية اللازمة للتصدير إلى عدد من الدول والأسواق، وبما يغطي الجوانب المتعلقة بالمواصفات الفنية والجودة وشهادات المطابقة.

وحسب بيان صحافي للغرفة اليوم الاربعاء، جاء اطلاق المنصة بالتعاون مع المعهد الوطني الألماني للمقاييس، وبدعم من الحكومة الألمانية، ضمن إطار المشروع الإقليمي "تطوير البنية التحتية للجودة لترويج التجارة وحماية المستهلك في منطقة الشرق الاوسط".

واشارت الغرفة إلى إجراء دراسة عن المتطلبات الفنية لدول الاتحاد الاوروبي وروسيا البيضاء وكازاخستان والصين بهدف تطوير الصادرات الصناعية الاردنية لهذه الدول.

ودعت الغرفة الراغبين بالاستفادة من هذه المنصة، إلى مراسلتها من خلال الرابط https://www.exportal.jo، مؤكدة أنه يمكن لجميع القطاعات الصناعية الدخول للمنصة والاستفادة من المعلومات والروابط العامة المتوفرة.

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غرفة صناعة عمان دعم الاقتصاد المحلي الاقتصاد الاردني

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