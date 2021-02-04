شاهد.. "رجل الأتوبيس" لـ ريهام سعيد: "أنا كلي ذنوب"

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامية ريهام سعيد، والحاج عبد الواحد المعروف بـ"رجل الأتوبيس"، لانتقاده في أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة رانيا يوسف.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، لـ"رجل الأتوبيس": "ضحك الناس من غير ما تضحك على حد أو تغتابهم، أو تجيب سيرتهم بشكل غير مناسب".



