قفزة جديدة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
قفزت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، لتواصل الصعود لأعلى مستوى في عام.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين استقر إنتاج الخام الأمريكي خلال نفس الفترة عند 10.900 مليون برميل يومياً.

وتمسك "أوبك+" في اجتماعها الوزاري اليوم بسياسة إنتاج النفط. الحالية، مع إبداء نظرة إيجابية تجاه الطلب على الخام.

ويترقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار وسط آمال أن تساهم في دعم الاقتصاد وبالتالي تعزز الطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس  بنحو 1.7 بالمائة إلى 55.69 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 58.50 دولار للبرميل.

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