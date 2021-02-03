دورتموند يحدد بديل سانشو المثالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن الهولنديين دونيل مالين (آيندهوفن) وممفيس ديباي (ليون)، ضمن الأسماء المرشحة على طاولة بوروسيا دورتموند، لتعويض الرحيل المحتمل للإنجليزي جادون سانشو.

 

وبحسب مجلة (سبورت بيلد) الألمانية، فإن مالين (22 عاما) قد يكلف "أسود فستفاليا" ما بين 20 و30 مليون يورو، بينما سيكون ديباي (26 عاما) حرا في نهاية الموسم الجاري.

 

ومع ذلك، سيجد النادي الألماني منافسة على ديباي من برشلونة، حيث من المرجح أن يختار اللاعب النادي الكتالوني ليعود للعمل تحت إمرة مدربه السابق رونالد كومان.

 

وسيوفر رحيل سانشو المحتمل المال اللازم لدورتموند للتعاقد مع أحد اللاعبين.

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