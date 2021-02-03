إبراهيم عيسى: أعقاب السجائر والشماريخ تمثل 59% من مسببات الحرائق









وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق على حوادث الحريق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن شهري مايو ويونيو يتصدران المشهد في حرائق كل عام، كما أن الحرائق العمد تمثل نسبة بـ5% من حرائق مصر، مطالبا القطاعات المختصة توفير قدر كبير من التوعوية ورفع درجات الطوارئ خلال أشهر الحريق كل عام.









وتابع: "الإهمال هو العدو الأول في الحرائق، وقد يكون من الممكن أن يكون بسبب فترة بداية الرياح، إلا أنه تظل أسباب الحرائق تتصدرها مشهدها الإهمال، ويليها الحريق العارض".

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أعقاب السجائر واستخدام الشماريخ تتسبب بنسبة كبيرة فى اشعال الحرائق تمثل حوالي 59% من مسببات الحريق، لافتا إلى أن أعلى شهور العام تعرضًا للحرائق هو شهر مايو حيث تمثل الحرائق فى هذا الشهر 10% من حرائق كل عام.