إبراهيم عيسى: تيار الإسلاميين لا يؤمن بالوطنية ويوزعون صكوك التدين على السوشيال ميديا

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيارات الاسلام السياسي لا تؤمن بالوطنية وترى أن الاسلام هو الوطن، قائلا: "الإسلام دين ولا ينشغل بآراء أخرى، والدين غير معني بالأوطان، وأن الاديان سواء الإسلام والمسيحية واليهودية ليسوا جنسيات بل أديان".



وعبر الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، عن رفضه لفكرة توزيع صكوك الوطنية والتدين على السوشيال ميديا، وتوزيع اتهامات على أبناء الوطن بأنهم غير وطنيين، مضيفا: "غير مقبول ما يتم الآن، من توزيع صكوك الوطنية والتدين على السوشيال ميديا".



واستكمل: "التكفير غير مسموح به، والاتهام بعدم الوطنية غير مسموح به، والمواطن ليس له صلاحية في القول بأن هذا كافر والاخر غير وطني".