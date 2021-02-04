شاهد.. تعليق إبراهيم عيسى على حريق عقار فيصل المخالف

قال الإعلامي، إبراهيم عيسى، تعليقا على حريق عقار فيصل والذي استمر على مدار الأربع أيام الماضية: "حريق الدائري ليس الأول ويحدث في مصر 138 حريقا يوميًا".





وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "يكاد لا يهتم بالحرائق أو تداعياتها وآثارها واحتوائها إلا جهتان إدارة المطافي ورجال الدفاع المدني وهم أبطالًا عن حق بصلابتهم وسرعة استجابتهم والجهة الثانية هي مؤسسة أهل مصر التي تديرها هبة السويدي".





وتابع: "المطافي تصل أولا قبل الإسعاف وأي جهة يستغيث بها المواطنون، وهناك 50 ألف و662 حريق في عام 2019 بزيادة قدرتها 9.4% عن عددها في عام 2018، وعدد الحرائق في مصر يزداد سنويا وتأتي القاهرة كأولى المحافظات التي يحدث فيها الحرائق بإجمالي 7114".



