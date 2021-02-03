شيماء سيف لـ"الفجر الفني": زوجي الجندي المجهول في تألقي.. وهذه أعمالي السينمائية والدرامية المقبلة (حوار)

الفجر الفني

في البداية حدثينا عن استقبالك للدور في مسلسل "في بيتنا روبوت"؟



حدثينا عن سبب مشاركتك في هذا العمل الفني؟



ظهرت شيماء سيف في المسلسل بمشهد بدون شعر حدثينا عن هذا المشهد؟



مشهدي بدون شعر يعد من أصعب مشاهد المسلسل، حيث أني دائما أحب الظهور بشكل متألق وجميل، ولكن هذا المشهد اضطررت فيه إلى الظهور بهذا الشكل، ولكنه يعد أيضا من ألذ المشاهد.







ما الصعوبات التي واجهتك في تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت"؟



واجهت صعوبة شديدة في طول وقت التصوير، واضطراري للثبات الدائم في هذا الوقت لكوني "روبوت".





ماهو أكثر مشهد أحببتيه في المسلسل؟ وأكثر مشهد تفاعل معه الجمهور؟



أحببت معظم مشاهد المسلسل، والجمهور تفاعل مع عدد كبير من مشاهد المسلسل ولكن أكثر مشاهد تفاعل معه الجمهور هو مشهد "حاااا ضر"، والذي صنع له الجمهور كوميك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





هل ستشارك شيماء سيف في السباق الرمضاني لعام 2021؟



بجهز لعمل درامي في شهر رمضان لعام 2021، ومن المقرر أن يكون مختلف وسأتركه مفاجأة للجمهور.





ما الأعمال السينمائية التي تشارك بها شيماء سيف في الفترة القادمة؟



أشارك في عدد من الأعمال السينمائية منها "العنكبوت"، "تسلم أهالي" لدنيا سمير غانم، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، ولكن تأجل عرضهم بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.





ما مصير برنامج شيماء سيف والذي كان من المقرر عرضه في الفترة السابقة؟



سيتم عرضه في الفترة المقبلة، كما أجهز أيضا لبرنامج آخر يسمى "تحدي النجوم" ومن المقرر عرضه الشهر القادم على قناة "أبو ظبي".



واختتمت شيماء سيف حديثها مع "الفجر الفني" موجهة رسالة رومانسية لزوجها قائله: "له دور كبير في حياتي الفنية، غير أنني أعتبره وجه الخير عليا..هو بيساندني وبيدعمني ومقدر شغلي وبشكره جدا على كل حاجة كويسة وعلى دعمه ليا".



فنانة كوميدية، ظهرت على ملامحها خفة الظل، والروح المقبولة التي تدخل القلب بسهولة غارمة، بدأت حياتها الفنية وأحبها الأطفال والكبار وأعطت للدراما المصرية والسينما شكل جديد من الكوميديا وهي الفنانة شيماء سيف والتي أحدثت ضجة كبيرة بدورها في مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي يعرض خلال هذه الفترة.ظهرت الفنانة شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بشكل مختلف جدا عن العادة حيث تبدلت "سيف" التلقائية المتحركة دائما إلى "روبوت" يسمى "زومبا" يحاسب على حركة الرمش والإفيه المرتجل الذي كانت تتسم به أعمالها السابقة، وأبهرت شيماء سيف جمهورها بهذا الدور المختلف وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند وصنع لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميك بـ"حاااا ضر" التي تقولها "زومبا".كان لـ"" هذا الحوار الشيق مع الفنانة شيماء سيف:في الحقيقة نحن كنا نجهز لعمل فني يتكون من أربع أبطال، ولكن كان ينقصنا الفكرة فجاءت فكرة مسلسل "في بيتنا روبوت" وأحببنا أنه يتكون من 45 حلقة كل 15 حلقة تنوع في الأدوار مما يجعله ممتع للغاية، وجاءت فكرة الروبوت فتحمست أكثر للعمل.استعدادي للدور كان شئ صعب للغاية، ويرجع السبب في ذلك لـ"الروبوت" والذي يتكون من الحديد، حيث أنني كنت مضطرة لحساب أي حركة تصدر مني منها رمش العين، وأيضا لا يمكنني في هذا الدور الارتجال الذي اعتادت عليه في جميع أعمالي ولكن ما يعطي الحس الفكاهي هو الموقف وليس أنا.تحمست جدا لاختلاف فكرة المسلسل، وتقديمي شخصية "روبوت" لأول مرة، ولأن العمل يتكون من 45 حلقة كل 15 حلقة تنوع في الأدوار مما يجعله ممتع.