شاهد.. كواليس قصة اختفاء أم وأطفالها في ظروف غامضة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:11 ص
اختفاء أم وطفلتها
اختفاء أم وطفلتها
أمنية فوزي
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل القصة الحقيقية وراء وراء اختفاء أم وأطفالها في ظروف غامضة، حيث ناشدت الإعلامية كل من يتعرف عليهم الإبلاغ فورًا.

وقالت الحاجة ثنية، والدة الأم المختفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إن ابنتها مختفية منذ أسبوع تقريبًا، وفوجئت بحماها يسأل عنها، بعد أن أخذت طفلتها الصغيرة وتركت منزلها.

وذكرت أنها تحدثت مع زوج ابنتها، وأشار إلى أنه كان بينهما خناق ومشكلات قبل أن تترك منزلها، معقبة:" نتى بقالها 5 سنوات متزوجة، ولكن فوجئنا باختفائها، وأخواتها ذهبوا للبحث عنها في القاهرة، وزجها ما زال في منزله، ولم يحرك ساكنًا".

واختفت الزوجة برفقة طفلتها، من منزلها في قرية "سبيرباي" بمدينة طنطا، محافظة الغربية، بعد خلاف مع زوجها.

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