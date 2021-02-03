وزير الخزانة الأمريكية: يجب الموافقةعلى حزمة التحفيز لدعم الاقتصاد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية لسرعة تفعيل حزمة التحفيز الاقتصادية المقترحة من الرئيس جو بايدن والتي تشمل 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والحكومات المحلية.

ويعتزم الرئيس الأمريكي الاجتماع مع الديمقراطيين من أجل مناقشة حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.

وقالت "جانيت يلين" في اجتماع افتراضي مع مجموعة من رؤساء البلديات من الحزبين، اليوم الأربعاء، إن المساعدات المالية ضرورية للقيام بأعمال مهمة مثل توزيع اللقاح وإعادة فتح المدارس لمساعدة المدن ومواطنيها على التخلص من الوباء.

وأضافت "يلين" بحسب بيان لوزارة الخزانة، أن مزايا التصرف بشكل سريع وكبير سوف تفوق بكثير التكاليف على المدى الطويل.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن فشل الحكومة في تقديم مساعدة كافية للولايات والمحليات خلال الركود الأخير أدى إلى تراجعات حادة في البنية التحتية والتعليم، وإضعاف سوق العمل وتقويض الانتعاش الاقتصادي الأوسع.

وأعربت "يلين" عن قلقها بشأن عدد موظفي الدولة والعاملين المحليين الذين فقدوا وظائفهم في عام 2020 بسبب الوباء.

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وزيرة الخزانة الأمريكية حزمة التحفيز جائحة كورونا

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