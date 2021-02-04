أحمد موسى عن خسارة بيراميدز: "الطموح راح فين" (فيديو)

سخر الإعلامي أحمد موسى، من تداول هاشتاج باسم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب خسارة فريقه من إنبي 3-2 بالدوري المصري الممتاز.





وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "ماله رمضان صبحي، أمال الطموح راح فين".



