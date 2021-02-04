أحمد موسى عن خسارة بيراميدز: "الطموح راح فين" (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:13 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كـسـاب أحـمـد
سخر الإعلامي أحمد موسى، من تداول هاشتاج باسم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب خسارة فريقه من إنبي 3-2 بالدوري المصري الممتاز.

وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "ماله رمضان صبحي، أمال الطموح راح فين".

وفشل بيراميدز في اقتناص 3 نقاط جديدة بتعثره أمام إنبي، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد إنبي 18 نقطة في المركز الخامس بالجدول.

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