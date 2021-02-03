فوز حزب الرئيس الغابوني في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في الغابون، فوز حزب الرئيس الغابوني علي بونجو أونديمبا بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ حيث حصل على 45 مقعداً من بين 52.

 

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أنه سيتم تعيين 15 عضواً آخرين من قبل رئيس الدولة في مجلس الشيوخ الذي سيضم 67 عضواً في البرلمان.

 

ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ في الغابون لمدة ست سنوات.

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