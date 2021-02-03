" بيبعوا بطاطين في الشغل " .. خصم يومان لموظفتين بكفر الشيخ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بجولة مفاجئة لقرية محلة ابو على
لوقوف على مستوى النظافة،في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت بتفقد سير العمل بمبنى الوحدة المحلية لقرية محلة ابو على،وتفقدت الاقسام داخل الوحدة، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط.

وأثناء زيارتها للوحدة المحلية، تمكنت من ضبط موظفتين تقومان ببيع "البطاطين" داخل عملهن بالوحدة، وعلي الفور تم إصدار قرار بالجزاء المباشر خصم يومان لهما، كما تم التوجيه بسرعة التفاعل مع المواطنين.

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