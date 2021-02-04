بحوث الإسكان: صدور قرار بشأن عقار فيصل المحترق خلال 48 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:57 ص
عقار فيصل
عقار فيصل
شيماء حسن
قال أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إنه خلال 48 ساعة سيصدر المركز قرارًا متعلقًا بحريق عقار فيصل، مشيدًا بقرار إخلاء العقار والعقارات المجاورة حتى متابعة الوضع خوفًا من حدوث أي انهيار.

وقال "الجابري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، الأربعاء، إن درجة حرارة الحريق لو كانت أعلى من 300 درجة مئوية ومستمر لأكثر من يوم فهذا مؤشر خطير على الخرسانة وحديد التسليح في هذا البناء.

وأضاف: "أي درجة حرارة أقل من 300 درجة مئوية يعني أن الحريق لن يؤثر على الخرسانة وحديد التسليح، والمهندس الذي يقوم بالتقييم آخر حاجة بيفكر فيها هي الهدم ولا علاقة لنا بكون العقار مخالف او لا، ولكن التفكير بيكون في تكلفة علاجه أو ترميم ومقارنتها بتكاليف البناء، ولو كانت الفكرة بالهدم فهذا يكون وفق قواعد محددة لا تأثير فيها على الطريق الدائري".

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