بحوث الإسكان: صدور قرار بشأن عقار فيصل المحترق خلال 48 ساعة

قال أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إنه خلال 48 ساعة سيصدر المركز قرارًا متعلقًا بحريق عقار فيصل، مشيدًا بقرار إخلاء العقار والعقارات المجاورة حتى متابعة الوضع خوفًا من حدوث أي انهيار.





وقال "الجابري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، الأربعاء، إن درجة حرارة الحريق لو كانت أعلى من 300 درجة مئوية ومستمر لأكثر من يوم فهذا مؤشر خطير على الخرسانة وحديد التسليح في هذا البناء.



