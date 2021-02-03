تيسيما حكما لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة.

 

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم ١٢ فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من  كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

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