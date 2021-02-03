غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
حرص مجلس إدارة نادي المحلة على توجيه الشكر للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي بنادي الزمالك، وذلك لتواصله ومتابعة حالة محمد سامي مدافع الفريق التي تعرض للإصابة في اللقاء التي جمع بين الفريقان أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لناد غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : لافته طيبه من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد أن اصاب محمد سامي مدافع فريقنا أمس ، وبعد أن تم طرده من حكم اللقاء لم يهمه الأمر وانه تم طرده وطالب مسرعًا بنزول الأطباء إلى أرض الملعب للأطمئنان على حاله لاعبنا.

وأضاف البيان : وقام ايضًا بالأعتذار أكثر من مرة عن هذه الكره وانه كان ليس متعمداً الأذى ، ولذلك تتقدم اسرة نادى غزل المحلة بالشكر للاعب فرجاني ساسي على هذه الروح الطيبه.. تبقى الروح الطيبه وسلامة اللاعبين الاولوية الأولى.
  
وتعرض سامي للإصابة في كرة مشتركة مع فرجاني ساسي، لينتقل اللاعب إلى مستشفى المنصورة عقب انتهاء المباراة، لتثبت الأشعة إصابة اللاعب بكسر بسيط في الجمجمة.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.

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فرجاني ساسي غزل المحلة ساسي الزمالك

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