لايبزج وفولفسبورج يتأهلان لدور الثمانية بكأس ألمانيا

تأهل فريقا لايبزج وفولفسبورج إلى دور الثمانية من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزهما على بوخوم وشالكه 4 / صفر و1 / صفر على الترتيب، ضمن منافسات دور الستة عشر لكرة القدم.





وفي المباراة الأولى اكتسح لايبزج ضيفه بوخوم 4 / صفر.





وتقدم لايبزج عن طريق أمادو هايدارا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف مارسيل سابيتزر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.





وفي الدقيقة 66 سجل يوسف بولسن الهدف الثالث ، قبل أن يختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه في الدقيقة 75.





وفي مباراة أخرى، بلغ فولفسبورج الدور ذاته بفوزه على شالكه 1 / صفر.





وسجل فوتر فيجورست هدف المباراة الوحيد لفولفسبورج في الدقيقة40.



