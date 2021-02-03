تعليمات خاصة لـ"أفشة" قبل مواجهة الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على إعطاء محمد مجدي أفشة تعليمات خاصة قبل مواجهة الدحيل في مونديال العالم للأندية.

 

موسيماني يمنح تعليمات خاصة لـ أفشة قبل مواجهة الدحيل القطري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري مساء الخميس المقبل، ضم إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

 

من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أفشة ضرورة القيام بمهام خاصة سواء في الشق الهجومي من أجل المساعدة في نقل الكرات لزملائه واللعب عكس اتجاه لاعبي الدحيل القطري.

 

وشدد موسيماني على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ضرورة كشف الملعب ووضع الكرة للاعبين البعيدين عن الرقابة وفي المساحات الخالية، بخلاف اللعب بين خطي الوسط والهجوم للمنافس.

 

وألزم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أفشة بتقديم الواجب الدفاعي والنزول لمساعدة لاعبي خط الوسط واستلام الكرة من الأسفل، خلال مواجهة الدحيل القطري بدور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية.

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