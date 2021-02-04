شاعرة سورية: تعامل المصريين مع الكوارث كوميدي جدا
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:18 ص
أمنية فوزي
قالت الشاعرة السورية، قمر جاسم، إن المصري منفتح على الحياة، لافتة إلى أن تعامل المصريين مع الكوارث كوميدي جدا.
وأضافت "جاسم"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الكوميديا المصرية ساهمت في دخول الأفلام والمسلسلات المصرية إلى البيوت العربية.
وأشارت الشاعرة السورية، إلى أن المصريين ذهبوا بالشعر إلى روح الفكاهة، لافتة إلى أنها تعرفت على العديد من الأشخاص عن طريق "السوشيال ميديا".
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