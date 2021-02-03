سلوى عثمان تكشف لـ"الفجر الفني" عن الدور الذي تعتبره انطلاقة في مشوارها الفني

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تعد الفنانة سلوى عثمان من النجمات التى قدمن العديد من الأدوار المميزة، وفى كل دور قادرة على توصيل الشخصية بطريقتها الصحيحة إلى الجمهور مهما كانت صعبة أو مركبة.







وكشفت سلوى عثمان ل"الفجر الفني" عن الدور الذى تعتبره نقطة انطلاقة لها فى مشوارها الفني، حيث قالت"اعتبر دورى فى مسلسل "البرنس"، نقطة انطلاقة كبيرة لى فى مشواري الفني".





وتابعت" والسبب يرجع إلى أن الدور كان مركب وبه العديد من المشاهد التى أخرجت موهبتى للناس بشكل كبير، فمشهد معرفتى بمشاركة أولادى فى "البرنس" بجريمة القتل، كان من المشاهد الفارقة فى مشوارى الفنى".







مسلسل "البرنس"، من بطولة كوكبة من النجوم وهم محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.