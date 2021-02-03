بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. الرئيس يستجيب لعلاج مواطن يعاني من مرض نادر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:29 م
مي مرسي

فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاج حالة مرضية عرضتها الاعلامية عزة مصطفي علي قناة صدي البلد في برنامج صالة التحرير، وهو المواطن السيد أحمد صرصار البالغ من العمر 25 عاما، من مدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، ويعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية»،في خده الأيسر، تتسببت له في ورم كبير، وأحيانا يتعرض ينزف فجأة حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد منذ 11 عاما.

بعد عرض معاناة «السيد احمد » مع مرضه جاءت الاستجابة الانسانية السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان السيد صرصار يقول «فجأة المرض ده طالني ومن وأنا في أولى إعدادي واضطريت أسيب المدرسة ومكملتش تعليمي، عشان خوفت من زمايلي يتنمروا عليا، طاف «السيد» على مستشفيات وأطباء كثيرين لمساعدته على الشفاء ولم يتم تشحيص حالته: «كل دكتور يقول لي دي وحمة ومالهاش علاج، وحتى مفيش أي دواء يهديها، وكل اللي عملته من سنتين، دكتور كتر خيره في معهد ناصر عمل لي عملية حقن يوقف الشريان اللي بيغذي الوحمة دي بالدم».

ووفقا لـ«السيد»، فقد تم رفضه من مستشفيات كثيرة: «كل ما أروح لمستشفى ميرضوش يستقبلوني، ومش عارف اعمل إيه ولا أعيش زي باقي الشباب».

يقول أحمد صرصار، والده، إنه حاول معالجة ابنه بزيارة أطباء كثيرين والتوسط له عند كبار وأعيان البلد لمساعدته، إلا أن كل الأطباء أجمعوا أن حالته يلزم لها إجراء استئصال جراحي، لكنه لا يقدر على مصاريفها: «العملية لازم تتعمل بره مصر، وقالوا لي ممكن نجيب دكاترة من بره مصر محترفين فيها، بس العملية دي غالية قوي ولا مليون جنيه، وأنا معيش ومش قادر، أنا نفسي حد يساعدني ويساعد ابني ويعالجوا ويرجع طبيعي ويعيش حياته من تاني».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 37 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

هاني مهنا عن فاروق الفيشاوي: اتعلمت منه أشياء كثيرة أبرزها الكرم

خبير: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشهد احتقان (فيديو)

مأساة أب.. توفي 4 من أبنائه بمرض نادر ويناشد لإنقاذ الخامس

"حكاية علاء جمعة ابن ميت غمر".. يصارع نفس مرض مؤمن زكريا (فيديو وصور)

عزة مصطفى تناشد مجلس الوزراء مساعدة شاب يعاني من "وحمة دموية" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع