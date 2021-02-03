سلوى عثمان تكشف لـ"الفجر الفني" عن رأيها في البطولة المطلقة لمي عمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




أعربت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى يعرض حاليا ويعد أول بطولة مطلقة للنجمة مى عمر، وتلعب فيه سلوى دور والدة مى عمر.



وكشفت سلوى عثمان ل"الفجر الفني"، عن رأيها فى البطولة المطلقة للنجمة مى عمر فى مسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت"مى عمر ممثلة شاطرة وتستاهل البطولة المطلقة".


وتابعت"والدليل على ذلك أدائها فى مسلسل "لؤلؤ"، ونجاحها فى تجسيد الشخصية وتفاعل الجمهور معها ونسب المشاهدة العالية على المسلسل وتصدر التريند لأكثر من مرة".


يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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