روما: دجيكو لم يعُد قائداً للفريق

أكد المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، البرتغالي تياغو بينتو، اليوم الأربعاء، أن النجم البوسني إيدين دجيكو "لم يعُد قائد" الفريق بعد الآن بعد خلافه مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ولكنه أبدى ثقته في أن اللاعب سيظل يقدم أفضل ما لديه لصالح "الجيالوروسي".

وأكد بينتو خلال مؤتمر صحافي داخل مركز تريجوريا الرياضي "أي فريق يجب أن يتبع القيم الانضباطية. إيدين لم يعد قائد الفريق بعد الآن. سنعمل لصالح روما في المستقبل، ومتأكد من أن إيدين سيكون أول من يقوم بهذا الأمر".

وخاض صاحب الـ34 عاما تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق كنوع من العقاب، بعد النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مدربه فونسيكا عقب خروج الفريق من كأس إيطاليا على يد سبيزيا بنتيجة اعتبارية بثلاثية نظيفة، بعد ارتكاب خطأ إداري بإجراء 6 تغييرات بدلاً من 5.

وكان الفريق العاصمي قد خسر في النتيجة الاصلية للمباراة بنتيجة ثقيلة (2-4) في عقر داره، وبأخطاء دفاعية ساذجة.

ولكن عاد دجيكو للتدريبات الجماعية لفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس يوم السبت المقبل في "السيري آ".

وحسبما كشفت وسائل إعلام إيطالية، اجتمع فونسيكا ودجيكو اليوم داخل مقر تدريبات النادي، وأنهيا الخلاف بينهما.