روما: دجيكو لم يعُد قائداً للفريق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، البرتغالي تياغو بينتو، اليوم الأربعاء، أن النجم البوسني إيدين دجيكو "لم يعُد قائد" الفريق بعد الآن بعد خلافه مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ولكنه أبدى ثقته في أن اللاعب سيظل يقدم أفضل ما لديه لصالح "الجيالوروسي".

وأكد بينتو خلال مؤتمر صحافي داخل مركز تريجوريا الرياضي "أي فريق يجب أن يتبع القيم الانضباطية. إيدين لم يعد قائد الفريق بعد الآن. سنعمل لصالح روما في المستقبل، ومتأكد من أن إيدين سيكون أول من يقوم بهذا الأمر".

وخاض صاحب الـ34 عاما تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق كنوع من العقاب، بعد النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مدربه فونسيكا عقب خروج الفريق من كأس إيطاليا على يد سبيزيا بنتيجة اعتبارية بثلاثية نظيفة، بعد ارتكاب خطأ إداري بإجراء 6 تغييرات بدلاً من 5.

وكان الفريق العاصمي قد خسر في النتيجة الاصلية للمباراة بنتيجة ثقيلة (2-4) في عقر داره، وبأخطاء دفاعية ساذجة.

ولكن عاد دجيكو للتدريبات الجماعية لفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس يوم السبت المقبل في "السيري آ".

وحسبما كشفت وسائل إعلام إيطالية، اجتمع فونسيكا ودجيكو اليوم داخل مقر تدريبات النادي، وأنهيا الخلاف بينهما.

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 35 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 36 دقيقة

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 12 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع