برلماني تعقيبًا على كوبري مصر الجديدة: يمر بكنيسة أثرية ويثير إزعاج السكان (فيديو)
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:00 ص
كـسـاب أحـمـد
قال النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن المحاور المرورية والكباري تسهل حركة المرورية، مضيفا أن قرار إنشاء الكوبري لا بد أن يتحلى بالتوازن بين المحافظة على المناطق الأثرية، وحل الأزمة المرورية.
وأوضح "شكري" مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الكوبري المقرر إقامته بميدان الإسماعيلية بحي مصر الجديدة يثير إزعاج أهالي المنطقة، والذي يمر بكنيسة أثرية حتى ميدان الإسماعيلية، مؤكدا أنه يتفق معهم.
وشدد على ضرورة المحافظة الاستماع إلى قطاني المنطقة الأثرية بمصر الجديدة، لافتا إلى أنه لا يميل لإنشاء الكوبري، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا اليوم الخميس مع المسؤولين من أجل إيجاد الحل لأزمة كوبري بمصر الجديدة.
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