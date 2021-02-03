إبراهيم عيسى: تقع بمصر 138 حادث حريق يوميا والقاهرة والإسكندرية تتصدران الترتيب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حادث حريق برج فيصل يفتح الباب لضرورة معالجة ظاهرة الحرائق فى مصر ومعرفة سببها، مشيرا إلى أن مصر يقع فيها 138 حريق يوميا ولكن هذه الحرائق لا يكاد يهتم بها أحد أو تداعيتها أو ما يحيطها من أثار ومحيطها.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك جهتان فقط هما اللذين يتحركان سريعا لمعالجة هذه المشكلة هى إدارة المطافئ والدفاع المدني والاسعاف، قائلا: "رجال الاطفاء هم أبطال عن حق وسرعة وصول الاسعاف والمطافئ والنجدة لمكان الوقائع مميزة، والمطافئ أول من يصل لموقع الأزمات".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن مصر شهدت 50662 حريقة فى عام 2019، متابعا: "أول مكان فى ترتيب الحرائق هى القاهرة وهذا منطقي عشان المصانع والمساحة وأكبر عدد من السكان ثم يليها الاسكندرية بعدد 1561 حريق بنسبة 7%"، مشددا على ضرورة الانتباه لمخاطر الحرائق ومعرفة سبب زيادة نسبتها سنويا.

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