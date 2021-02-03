لصيانة الفواصل المعدنية.. غلق جزئي لكوبري 15 مايو بالاتجاه القادم من القاهرة غدًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تعلن محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانه للفواصل المعدنية اعلى كوبري 15 مايو القادم من مناطق القاهرة و تحديدا الفاصل المعدني الكائن اعلى شارع النيل .

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمده يوما واحدا فقط، وذلك يوم الخميس الموافق 4 /2 /2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.

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