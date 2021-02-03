"كوفاكس" تخصص 330 مليون جرعة لقاح كورونا كدفعة أولى للدول الفقيرة

قالت هيئات تقود آلية توزيع اللقاحات الأربعاء إن آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 خصصت 330 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر فقرا وستسعى لوريدها وملايين أخرى خلال النصف الأول من 2021.





وقالت إن ذلك سيغطي في المتوسط 3.3 بالمئة من إجمالي سكان 145 دولة مشاركة في الجولة الأولى.





وتشمل الدفعة الأولى 240 مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا مصنعة في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح و96 جرعة من اللقاح نفسه صنعتها أسترا زينيكا بالإضافة إلى 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك.





وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) للصحفيين "سنتمكن قريبا من البدء في توصيل لقاحات تنقذ الحياة لأرجاء العالم، وهي نتيجة نعلم أنها ضرورية إذا كان لدينا فرصة لهزيمة هذه الجائحة".





وآلية كوفاكس يقودها تحالف جافي الذي يوفر اللقاحات للدول الفقيرة مع منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).





وتشارك إجمالا 190 دولة في آلية كوفاكس التي أطلقت في أبريل نيسان الماضي بهدف ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات أثناء الجائحة.