سلوى عثمان تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد في "لؤلؤ"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



أعربت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى يعرض حاليا ويعد أول بطولة مطلقة للنجمة مى عمر.


وكشفت سلوى عثمان ل"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت"مشهد مواجهة الأم لابنتها بعد غياب طويل يعد من أصعب المشاهد، حيث أن الأم كانت فى مشاعر متضاربة مابين فرحتها بنجاح بنتها وخوفها من رفض بنتها لها كما أخبرها والدها".



يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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