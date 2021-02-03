عرض دولي أول للفيلم السوداني الست في مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي

شهد الفيلم السوداني القصير الست للمخرجة سوزانا ميرغني أمس الاثنين، عرضه الدولي الأول في مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير شباط المقبل، وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.


الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟


يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.


فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر.

سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، تسلط الضوء على القصص الموجودة في العالم العربي من خلال أعمالها. درست سوزانا الإعلام وعلم المتاحف، كما ألفت وحررت العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية. تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص التي تدرس مدى تعقيد الهوية، أحدث أفلامها فيلم الست، ولها عدة أفلام قصيرة ناجحة قبل ذلك منها Caravan وحلم هند.‎
عرض دولي أول للفيلم السوداني الست في مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا
عرض دولي أول للفيلم السوداني الست في مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا

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