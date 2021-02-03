محافظ أسوان : 18.5 ألف طلب تصالح بمتحصلات مالية ٧٠ مليون جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه،



مؤكدًا على أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا،


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية بإستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة،


موضحًا بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح يسدد نسبة 30 % من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40 % إذا قام بالسداد إنتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 12 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 36 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع