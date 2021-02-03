عصام أبو غريب يحتفي بأيقونات الدراما في يوم الوفاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:50 م
عصام أبو غريب
عصام أبو غريب
مي مرسي

صرح المخرج عصام أبوغريب رئيس قناة نايل دراما بأنه بصدد الاحتفاء بنجوم الدراما والسينما والمسرح الذين رحلوا عنا بأجسادهم العام الماضي بعد مشوار كبير من العطاء الفني.

وقال أبو غريب أن هذا الاحتفاء يحمل اسم يوم الوفاء لهؤلاء الأيقونات والذى اختار يوم الجمعة 12فبراير القادم كبداية لهذة الاحتفالية من خلال قناة نايل دراما بيت الدراما العربية وعبر برنامج مساء الفن الذي يبدأ في الثامنة مساء ا ومن ضمن الأسماء التي من المقرر الاحتفاء بها تضم القائمة الفنانة رجاء الجداوي والفنانه نادية لطفى والفنان محمود يس وآخرين.

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