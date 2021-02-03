محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة في الإنتهاء من عقد كافة جلسات الإستماع التي أستهدفت مواطني 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو بواقع 9 مجالس قروية وتوابعهم بمركز كوم أمبو و11 مجلس قروى وتوابعه بمركز إدفو،


لافتًا إلى أن آخر هذه الجلسات شهدتها قرى البصيلية الوسطى والحجز بحرى وقبلى والقنان بإدفو حيث تم عرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية المختلفة،


وأشار أشرف عطية إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى ضمن 53 مشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بإعتمادات 198 مليون جنيه حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه، وجارى إستكمال المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع،


ومن جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان بأن جلسات الإستماع حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بقطاعات البنية التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية، مشيرًا إلى أنه بدأ طرح 20 مشروع بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان وهو الذى توازى مع قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها.
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة
محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

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