الملحن الكويتي فهد الناصر يطمئن جمهوره على حالته الصحية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
لمياء علي


حرص الملحن الكويتي ​فهد الناصر​، على طمأنه جمهوره على حالته الصحية وذلك بعدما استفاق من غيبوبة كان قد دخل بها منذ 20 يوماً بعد تعرضه لنزيف داخلي من جراء مضاعفات جراحة سابقة.

وكان الناصر أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الفروانية وأقلق محبيه على وضعه الصحي.

وطمأن الناصر جمهوره عبر صورة له ظهرت فيها يده وهو يرقد على سرير الشفاء، من داخل غرفته بالمستشفى، وذلك عبر خاصية "الستوري" الملحقة بموقع للتواصل الاجتماعي مطالبا الجمهور بأن يكثروا من قول: ”الحمد لله“.

ووجه الناصر لمتابعيه رسالة قال فيها: "أكثروا من حمد الله.. مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي.. يسأل الجميع عن صحتي أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤکم".

وأضاف: "لا حرمني الله هذا الحب الذي لن أوفيه قدره ما حييت وأنا بانتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسبا في مسألة الخروج من الطبيب.. لا أراكم الله مكروها في عزيز".

وختم الناصر: "أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني بسم الله أرقيني.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيني.

أخبار تهمك

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 35 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 36 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع