الملحن الكويتي فهد الناصر يطمئن جمهوره على حالته الصحية

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حرص الملحن الكويتي ​فهد الناصر​، على طمأنه جمهوره على حالته الصحية وذلك بعدما استفاق من غيبوبة كان قد دخل بها منذ 20 يوماً بعد تعرضه لنزيف داخلي من جراء مضاعفات جراحة سابقة.



وكان الناصر أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الفروانية وأقلق محبيه على وضعه الصحي.



وطمأن الناصر جمهوره عبر صورة له ظهرت فيها يده وهو يرقد على سرير الشفاء، من داخل غرفته بالمستشفى، وذلك عبر خاصية "الستوري" الملحقة بموقع للتواصل الاجتماعي مطالبا الجمهور بأن يكثروا من قول: ”الحمد لله“.



ووجه الناصر لمتابعيه رسالة قال فيها: "أكثروا من حمد الله.. مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي.. يسأل الجميع عن صحتي أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤکم".



وأضاف: "لا حرمني الله هذا الحب الذي لن أوفيه قدره ما حييت وأنا بانتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسبا في مسألة الخروج من الطبيب.. لا أراكم الله مكروها في عزيز".



وختم الناصر: "أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني بسم الله أرقيني.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيني.