خاص.. سلوى عثمان والدة مي عمر في "نسل الأغراب"

Advertisements







انضمت الفنانة سلوى عثمان إلى أسرة مسلسل " نسل الأغراب"، والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2021، وهو من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.





وكشفت سلوى عثمان ل"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركتها فى "نسل الأغراب"، حيث قالت"أنا سعيدة جدا بتجربتى الجديدة فى مسلسل "نسل الأغراب"، وأتمنى أن ينل الدور إعجاب الجمهور".





وتابعت"أقدم فى "نسل الأغراب"، والدة الفنانة مى عمر وهى أم صعيدية تتميز بالحب والحنان على ابنتها وأيضا حازمة فى آرائها".







وكانت آخر مشاركات سلوى عثمان، في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "البرنس"، مع النجوم محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.